Kilomètre Zéro : la course 100 % inclusive Bois de Vincennes Paris

Une course pour tous

100 % inclusive

Un parcours nature mais accessible aux personnes en situation de handicap, seule ou en équipe. Pas de limite d’inscriptions, pour les personne en fauteuil / joëlette, avec prothèses, déficient visuels ou auditifs avec guides sont les bienvenus. Le but, c’est le mélange et l’ouverture.

Si vous êtes en situation de handicap avec besoin d’accompagnant, mais que vous ne savez pas avec qui prendre le départ… Inscrivez-vous puis contactez-nous, nous ferons tout notre possible pour vous trouver un binôme parmi nos coureurs !

Solidaire

Organisation d’une collecte de bouchons pour l’association les bouchons de l’espoir avec une loterie en récompense. C’est simple : Amenez 1 sac de 20L minimum, remplis de bouchons où sont inscrits les numéros 02, 04 ou 05 (les seuls qui sont recyclables) pour avoir une chance d’être tiré au sort et remporter des lots.

Kilomètre Zéro, c’est une course où tout le monde court ensemble, sans exception pour une véritable inclusion !

Le samedi 27 juin 2026

de 11h00 à 17h00

payant

5 km : 17 €

10 km : 27 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris

https://kilometrezerorunning.fr/



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