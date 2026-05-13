Kindersommerfest Fête de l’Eté pour les enfants Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence
Kindersommerfest Fête de l’Eté pour les enfants Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence mercredi 17 juin 2026.
Aix-en-Provence
Kindersommerfest Fête de l’Eté pour les enfants
Mercredi 17 juin 2026 de 15h30 à 17h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:30:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Une Sommerfest pour célébrer l’été comme une kermesse allemande.
Pour clôturer cette belle année scolaire, nous invitons tous les enfants à participer à cette fête de l’Eté.
Au programme jeux, bricolage, lecture, petits lots à gagner. Tout un programme pour fêter le début de l’été. .
Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com
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English :
A Sommerfest to celebrate summer like a German fair.
L’événement Kindersommerfest Fête de l’Eté pour les enfants Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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