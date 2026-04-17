Kino Scènacle Besançon

Besançon

Kino

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Kino en spectacle à Besançon et Dijon en mars 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Alors que tout allait bien dans sa vie… elle est arrivée.

La première. Celle dont on se souvient toujours L’attaque de panic. Kino va être diagnostiqué d’une anxiété généralisée avec option agoraphobie.

Le meilleur diagnostic possible quand on joue tous les soirs devant des centaines de personnes, dans une salle, fermée, sans fenêtres. Parfait timing.

Aujourd’hui, tout va mieux.

Il a enfin assez de recul pour raconter ce bordel sur scène comment la santé mentale lui est tombée dessus sans prévenir, comment il a géré, foiré, survécu et surtout… comment il a décidé d’en faire un spectacle.

PANIC ATTACK, c’est drôle, honnête et décomplexé. Un spectacle sur deux années d’enfer… racontées par quelqu’un qui peut enfin en rire. .

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Kino Besançon a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)