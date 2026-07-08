Kino Le Bistrot de la Scène Dijon
mercredi 31 mars 2027 · Le Bistrot de la Scène · Dijon
Informations pratiques
Dijon
Kino
Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-31 20:30:00
fin : 2027-03-31
Date(s) :
2027-03-31
Kino en spectacle à Besançon et Dijon en mars 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Alors que tout allait bien dans sa vie… elle est arrivée.
La première. Celle dont on se souvient toujours L’attaque de panic. Kino va être diagnostiqué d’une anxiété généralisée avec option agoraphobie.
Le meilleur diagnostic possible quand on joue tous les soirs devant des centaines de personnes, dans une salle, fermée, sans fenêtres. Parfait timing.
Aujourd’hui, tout va mieux.
Il a enfin assez de recul pour raconter ce bordel sur scène comment la santé mentale lui est tombée dessus sans prévenir, comment il a géré, foiré, survécu et surtout… comment il a décidé d’en faire un spectacle.
PANIC ATTACK, c’est drôle, honnête et décomplexé. Un spectacle sur deux années d’enfer… racontées par quelqu’un qui peut enfin en rire. .
Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Kino
L’événement Kino Dijon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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