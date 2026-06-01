Kino x Le Girofard, Cour Mably, Bordeaux

Kino x Le Girofard Mercredi 17 juin, 19h00 Cour Mably Gironde

Prix libre/Gratuit adhérent.e.s kino ou giro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T19:00:00+02:00 – 2026-06-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-17T19:00:00+02:00 – 2026-06-17T23:59:00+02:00

Deux regards, un même combat : raconter nos histoires.

Le Festival des fiertés du Girofard et Kino Sessions s’associent le temps d’une soirée unique pour croiser leurs obsessions : la célébration des cultures queer et féministes d’un côté, la création cinématographique libre et accessible de l’autre.

Au programme :

Table ronde

De l’ombre à l’écran : représenter la Queerness et le féminisme

Comment le cinéma et l’audiovisuel représentent (ou trahissent) nos vies, nos corps, nos luttes.

Avec des cinéastes, des programmateur·rices, des militant·es – et vous.

Fouille dans les archives Kino Bordeaux (2005 → 2025)

On plonge dans 20 ans de courts-métrages créés par la communauté Kino Bordeaux.

On en sort les pépites qui parlent de genre, de désir, de révolte, d’amour, de famille qu’on se choisit.

L’occasion unique de voir la société défiler sous l’objectif :

Comment le regard des cinéastes amateur.ice.s et indépendant.e.s a évolué, année après année.

Ce qui se disait (ou se taisait) en 2006, ce qui s’expose fièrement en 2026.

Le viseur comme témoin. La caméra comme mémoire vive.

19h : ouverture des portes

20h : table ronde

22h : projections

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Table ronde, projections