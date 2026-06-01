Kino x Le Girofard, Cour Mably, Bordeaux
Kino x Le Girofard, Cour Mably, Bordeaux mercredi 17 juin 2026.
Kino x Le Girofard Mercredi 17 juin, 19h00 Cour Mably Gironde
Prix libre/Gratuit adhérent.e.s kino ou giro
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T19:00:00+02:00 – 2026-06-17T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-17T19:00:00+02:00 – 2026-06-17T23:59:00+02:00
Deux regards, un même combat : raconter nos histoires.
Le Festival des fiertés du Girofard et Kino Sessions s’associent le temps d’une soirée unique pour croiser leurs obsessions : la célébration des cultures queer et féministes d’un côté, la création cinématographique libre et accessible de l’autre.
Au programme :
Table ronde
De l’ombre à l’écran : représenter la Queerness et le féminisme
Comment le cinéma et l’audiovisuel représentent (ou trahissent) nos vies, nos corps, nos luttes.
Avec des cinéastes, des programmateur·rices, des militant·es – et vous.
Fouille dans les archives Kino Bordeaux (2005 → 2025)
On plonge dans 20 ans de courts-métrages créés par la communauté Kino Bordeaux.
On en sort les pépites qui parlent de genre, de désir, de révolte, d’amour, de famille qu’on se choisit.
L’occasion unique de voir la société défiler sous l’objectif :
Comment le regard des cinéastes amateur.ice.s et indépendant.e.s a évolué, année après année.
Ce qui se disait (ou se taisait) en 2006, ce qui s’expose fièrement en 2026.
Le viseur comme témoin. La caméra comme mémoire vive.
19h : ouverture des portes
20h : table ronde
22h : projections
Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Table ronde, projections
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