Kiosque en Fête au square d’Anvers – Jean-Claude Carrière Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière PARIS

AVRIL

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 10h00 à 13h00

Grosses bises — Ecoute collective du podacst Grosses

bises

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 17h00 à 17h45

NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques

MAI

•

DIMANCHE 24 MAI — de 14h30 à 16h00

Transat Paris en concert ! — Un peu de Soul, un zeste de

Funk saupoudré de Rock

•

LUNDI 25 MAI — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

•

DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h00

Battements de Choeur de Paris – Chorale Pop Rock —

Concert de musique Pop Rock

JUIN

•

MERCREDI 3 JUIN — de 17h00 à 18h00

Morgane — Chansons originales en Français, guitares et

voix

•

SAMEDI 6 JUIN — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 17h30 à 18h00

bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,

à écouter et à danser

•

SAMEDI 13 JUIN — de 16h00 à 18h30

Cabaret Gandaia – Festa Junina — Bloco de rue de musique

brésilienne de carnaval

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 16h00 à 17h30

Concert de l’orchestre Vents Debout — Concert de Vents

Debout

•

VENDREDI 19 JUIN — de 16h30 à 18h30

Groupe musique reprises variétés 80 à nos jours —

Reprises pop variétés variétés pop

•

SAMEDI 20 JUIN — de 16h00 à 17h30

concert des élèves de CréArté — Concert d’été des élèves

de CréArté

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 16h00 à 17h30

Le choeur gay de variété de Paris — Concert chorale avec

danseurs

• MARDI 23 JUIN — de 12h00 à 13h00

Kinky

Jeff and the Swingers — University Jazz Band Concert

•

SAMEDI 27 JUIN — de 15h18 à 18h00

Au rythme de la danse ! — Une initiation de danse et une

ambiance musicale

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 14h15 à 16h45

Bal musette en 1900 — démonstrations danses 19 et début

20 ème siècles

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 11h00 à 12h00

Concert-Promenade des Productions Chez Nous — «

Fabulettes » musiques d’Anne Sylvestre

JUILLET

•

MERCREDI 1 JUILLET — de 15h00 à 18h00

(Concert avec) initiations à la salsa et bachata —

Concert &/ou animation danse

• SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 16h30

Temple

Moor High School Choir and Band — School Band and Choir Concert

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 16h30

Puissance Jazz Big Band en concert — Puissance Jazz Big

Band en concert

• VENDREDI 10 JUILLET — de 15h00 à 16h00

Holmes

Chapel Comprehensive School Band Concert — School Band and Choir Concert

•

SAMEDI 11 JUILLET — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

•

SAMEDI 11 JUILLET — de 10h00 à 11h00

Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de

théâtre participative et multilingue

AOÛT

•

SAMEDI 1 AOÛT — de 14h30 à 15h30

Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation

Gospel

•

DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h28 à 18h25

Bal Samba de Gafieira animé par l’asso Dança Samba —

Animation dansante de la samba de gafieira

•

DIMANCHE 16 AOÛT — de 14h00 à 17h00

Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste

• SAMEDI

22 AOÛT — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

•

DIMANCHE 23 AOÛT — de 14h00 à 17h00

Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste

•

DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

SEPTEMBRE

•

SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et

ateliers d’initiation hip-hop

•

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

•

VENDREDI 18 SEPTEMBRE — de 17h00 à 19h00

Morgane — Chansons originales en Français, guitares et

voix

•

SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

(Concert avec) initiations à la salsa et bachata —

Concert &/ou animation danse

•

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30

TRANSAT PARIS — TRANSAT PARIS en Concert !

OCTOBRE

• SAMEDI

3 OCTOBRE — de 15h00 à 16h00

Concert-Promenade des Productions Chez Nous — programme

de musique legère, durée d’une heure

•

DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 17h30 à 18h00

bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,

à écouter et à danser

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière 10 bis avenue Trudaine 75009 PARIS

https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière et trouvez le meilleur itinéraire

