Kiosque en Fête au square d’Anvers – Jean-Claude Carrière Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière PARIS
Kiosque en Fête au square d’Anvers – Jean-Claude Carrière Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
DIMANCHE 26 AVRIL — de 10h00 à 13h00
Grosses bises — Ecoute collective du podacst Grosses
bises
•
DIMANCHE 26 AVRIL — de 17h00 à 17h45
NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques
MAI
•
DIMANCHE 24 MAI — de 14h30 à 16h00
Transat Paris en concert ! — Un peu de Soul, un zeste de
Funk saupoudré de Rock
•
LUNDI 25 MAI — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
•
DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h00
Battements de Choeur de Paris – Chorale Pop Rock —
Concert de musique Pop Rock
JUIN
•
MERCREDI 3 JUIN — de 17h00 à 18h00
Morgane — Chansons originales en Français, guitares et
voix
•
SAMEDI 6 JUIN — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
•
DIMANCHE 7 JUIN — de 17h30 à 18h00
bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,
à écouter et à danser
•
SAMEDI 13 JUIN — de 16h00 à 18h30
Cabaret Gandaia – Festa Junina — Bloco de rue de musique
brésilienne de carnaval
•
DIMANCHE 14 JUIN — de 16h00 à 17h30
Concert de l’orchestre Vents Debout — Concert de Vents
Debout
•
VENDREDI 19 JUIN — de 16h30 à 18h30
Groupe musique reprises variétés 80 à nos jours —
Reprises pop variétés variétés pop
•
SAMEDI 20 JUIN — de 16h00 à 17h30
concert des élèves de CréArté — Concert d’été des élèves
de CréArté
•
DIMANCHE 21 JUIN — de 16h00 à 17h30
Le choeur gay de variété de Paris — Concert chorale avec
danseurs
• MARDI 23 JUIN — de 12h00 à 13h00
Kinky
Jeff and the Swingers — University Jazz Band Concert
•
SAMEDI 27 JUIN — de 15h18 à 18h00
Au rythme de la danse ! — Une initiation de danse et une
ambiance musicale
•
DIMANCHE 28 JUIN — de 14h15 à 16h45
Bal musette en 1900 — démonstrations danses 19 et début
20 ème siècles
•
DIMANCHE 28 JUIN — de 11h00 à 12h00
Concert-Promenade des Productions Chez Nous — «
Fabulettes » musiques d’Anne Sylvestre
JUILLET
•
MERCREDI 1 JUILLET — de 15h00 à 18h00
(Concert avec) initiations à la salsa et bachata —
Concert &/ou animation danse
• SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 16h30
Temple
Moor High School Choir and Band — School Band and Choir Concert
•
DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 16h30
Puissance Jazz Big Band en concert — Puissance Jazz Big
Band en concert
• VENDREDI 10 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Holmes
Chapel Comprehensive School Band Concert — School Band and Choir Concert
•
SAMEDI 11 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
•
SAMEDI 11 JUILLET — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue
AOÛT
•
SAMEDI 1 AOÛT — de 14h30 à 15h30
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation
Gospel
•
DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h28 à 18h25
Bal Samba de Gafieira animé par l’asso Dança Samba —
Animation dansante de la samba de gafieira
•
DIMANCHE 16 AOÛT — de 14h00 à 17h00
Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste
• SAMEDI
22 AOÛT — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
•
DIMANCHE 23 AOÛT — de 14h00 à 17h00
Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste
•
DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
SEPTEMBRE
•
SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et
ateliers d’initiation hip-hop
•
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
•
VENDREDI 18 SEPTEMBRE — de 17h00 à 19h00
Morgane — Chansons originales en Français, guitares et
voix
•
SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
(Concert avec) initiations à la salsa et bachata —
Concert &/ou animation danse
•
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
TRANSAT PARIS — TRANSAT PARIS en Concert !
OCTOBRE
• SAMEDI
3 OCTOBRE — de 15h00 à 16h00
Concert-Promenade des Productions Chez Nous — programme
de musique legère, durée d’une heure
•
DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 17h30 à 18h00
bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,
à écouter et à danser
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square d’Anvers – Jean-Claude Carrière 10 bis avenue Trudaine 75009 PARIS
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