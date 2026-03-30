Kiosque en Fête au square Jean Morin Square Jean Morin PARIS
Kiosque en Fête au square Jean Morin Square Jean Morin PARIS samedi 18 avril 2026.
MAI
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MERCREDI 27 MAI — de 15h00 à 16h00
Sur les chemins du printemps — un temps de musique,
chant, danse et poésie
JUIN
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DIMANCHE 21 JUIN — de 15h30 à 17h30
Concert du groupe pop-rock Alwenn — Concert Rock pop
Compositions et reprises
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DIMANCHE 28 JUIN — de 15h00 à 16h30
Cap vers la musique !! — fresque musicale des élèves de
l’école de musique
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DIMANCHE 28 JUIN — de 11h00 à 12h30
O2Vie Concert — Duo piano voix chanson française
SEPTEMBRE
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h40
La Casa de Bernarda Alba — Pièce théâtrale de Federico Garcia Lorca
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique
moderne – Orienté Pop Rock Funk
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Jean Morin 213, rue de Charenton 75012 PARIS
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