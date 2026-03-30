Kiosque en Fête au square Jean Morin Square Jean Morin PARIS

Kiosque en Fête au square Jean Morin Square Jean Morin PARIS

Kiosque en Fête au square Jean Morin Square Jean Morin PARIS samedi 18 avril 2026.

MAI


MERCREDI 27 MAI — de 15h00 à 16h00
Sur les chemins du printemps — un temps de musique,
chant, danse et poésie

JUIN


DIMANCHE 21 JUIN — de 15h30 à 17h30
Concert du groupe pop-rock Alwenn — Concert Rock pop
Compositions et reprises


DIMANCHE 28 JUIN — de 15h00 à 16h30
Cap vers la musique !! — fresque musicale des élèves de
l’école de musique


DIMANCHE 28 JUIN — de 11h00 à 12h30
O2Vie Concert — Duo piano voix chanson française

SEPTEMBRE


SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h40
La Casa de Bernarda Alba — Pièce théâtrale de Federico Garcia Lorca


DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique
moderne – Orienté Pop Rock Funk

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Jean Morin 213, rue de Charenton  75012 PARIS
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