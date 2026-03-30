Kiosque en Fête au square Jean Morin Square Jean Morin PARIS

MAI

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MERCREDI 27 MAI — de 15h00 à 16h00

Sur les chemins du printemps — un temps de musique,

chant, danse et poésie

JUIN

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DIMANCHE 21 JUIN — de 15h30 à 17h30

Concert du groupe pop-rock Alwenn — Concert Rock pop

Compositions et reprises

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DIMANCHE 28 JUIN — de 15h00 à 16h30

Cap vers la musique !! — fresque musicale des élèves de

l’école de musique

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DIMANCHE 28 JUIN — de 11h00 à 12h30

O2Vie Concert — Duo piano voix chanson française

SEPTEMBRE

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SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h40

La Casa de Bernarda Alba — Pièce théâtrale de Federico Garcia Lorca

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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00

COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique

moderne – Orienté Pop Rock Funk

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Jean Morin 213, rue de Charenton 75012 PARIS

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