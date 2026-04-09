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Kiosques en fête 2026 : « Khaïes » au jardin des Champs-Elysées Jardins des Champs-Élysées PARIS

Kiosques en fête 2026 : « Khaïes » au jardin des Champs-Elysées Jardins des Champs-Élysées PARIS

Kiosques en fête 2026 : « Khaïes » au jardin des Champs-Elysées Jardins des Champs-Élysées PARIS dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Jardins des Champs-Élysées

Adresse : 10 avenue des Champs-Élysées

Ville : 75008 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Trio « Khaïes » vous invite à découvrir la plus belle musique l’Europe d’Est, slave et yiddish, dans les rythmes envoutantes de tango et swing.

Trio « Khaïes » avec la programme « L’âme nomade: la musique slave et yiddish, tango et swing ».
Le dimanche 14 juin 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T17:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00

Jardins des Champs-Élysées 10 avenue des Champs-Élysées  75008 PARIS
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