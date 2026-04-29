Kiosques en fete au boulevard blanqui Kiosque du boulevard Blanqui Paris

Samedi 6 juin 2026 de 14h à 18h

Kiosque du boulevard Blanqui

Sur terre-plein central face au n° 5 du boulevard Blanqui 75013 Paris

Atelier musique actuelle, ensemble batterie, atelier jazz

Les élèves et les professeurs de l’Académie Inter Musicale de Paris vous proposent plusieurs ensembles et ateliers dans le cadre de Kiosques en fête.

Le samedi 06 juin 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T00:00:00+02:00_2026-06-06T23:59:00+02:00

Kiosque du boulevard Blanqui Sur terre-plein central face au n° 5 du boulevard Blanqui 75013 Paris

+33145650102 musicale@aimparis.fr



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