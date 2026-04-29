Kiosques en fete au boulevard blanqui Kiosque du boulevard Blanqui Paris
Kiosques en fete au boulevard blanqui Kiosque du boulevard Blanqui Paris samedi 6 juin 2026.
Samedi 6 juin 2026 de 14h à 18h
Kiosque du boulevard Blanqui
Sur terre-plein central face au n° 5 du boulevard Blanqui 75013 Paris
Atelier musique actuelle, ensemble batterie, atelier jazz
Les élèves et les professeurs de l’Académie Inter Musicale de Paris vous proposent plusieurs ensembles et ateliers dans le cadre de Kiosques en fête.
Le samedi 06 juin 2026
de à
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T00:00:00+02:00_2026-06-06T23:59:00+02:00
Kiosque du boulevard Blanqui Sur terre-plein central face au n° 5 du boulevard Blanqui 75013 Paris
+33145650102 musicale@aimparis.fr
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