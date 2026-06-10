Kiosques en fete Square Maurice Gardette Square Maurice Gardette Paris
Samedi 7 juin 2026 de 14h à 18h
Square Maurice Gardette
2 Rue du Général Blaise 75011 Paris
CONCERT DES ATELIERS ET MUSIQUE ACTUELLE DE MR JEAN PASCAL MOGET
Atelier musique actuelle avec Gabriel, Simon, Emmanuel, Anh Linh Thomas Jocelyn
Food for Thought
Hôtel California
74-75
Brother on the Slide
Heroes
Long Train Running
Psycho Killer/Rapture
Atelier jazz avec Frédéric, Aurélien, Marie France, Frédérique
Manha de Carnaval
I Wish I Knew How ti Would Feel to Be Free
Take the A Train
Angel Eyes
Song for my Father
Satin Doll
Moanin’
Cheek to Cheek
Atelier jazz avec Guillaume, Valerie, Olivier, Frederic, James, Amandine
Freight Train Blues
Little Sunflower
Makin’ Whoopee
Moon and Sand
Morning
Old Devil Moon
Speak Low
Watermelon Man
Les élèves et les professeurs de l’Académie Inter Musicale de Paris vous proposent plusieurs ensembles et ateliers dans le cadre de Kiosques en fête.
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début :
fin :
Date(s) :
Square Maurice Gardette 2, rue du Général Blaise 75011 Paris
+33145650102 musicale@aimparis.fr
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