Kiosques en fete Square Maurice Gardette Square Maurice Gardette Paris

Samedi 7 juin 2026 de 14h à 18h

Square Maurice Gardette

2 Rue du Général Blaise 75011 Paris

CONCERT DES ATELIERS ET MUSIQUE ACTUELLE DE MR JEAN PASCAL MOGET

Atelier musique actuelle avec Gabriel, Simon, Emmanuel, Anh Linh Thomas Jocelyn

Food for Thought

Hôtel California

74-75

Brother on the Slide

Heroes

Long Train Running

Psycho Killer/Rapture

Atelier jazz avec Frédéric, Aurélien, Marie France, Frédérique

Manha de Carnaval

I Wish I Knew How ti Would Feel to Be Free

Take the A Train

Angel Eyes

Song for my Father

Satin Doll

Moanin’

Cheek to Cheek

Atelier jazz avec Guillaume, Valerie, Olivier, Frederic, James, Amandine

Freight Train Blues

Little Sunflower

Makin’ Whoopee

Moon and Sand

Morning

Old Devil Moon

Speak Low

Watermelon Man

Les élèves et les professeurs de l’Académie Inter Musicale de Paris vous proposent plusieurs ensembles et ateliers dans le cadre de Kiosques en fête.

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début :

fin :

Date(s) :

Square Maurice Gardette 2, rue du Général Blaise 75011 Paris

+33145650102 musicale@aimparis.fr



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