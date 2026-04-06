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KMFDM I YA TOYAH PETIT BAIN Paris

KMFDM I YA TOYAH PETIT BAIN Paris

KMFDM I YA TOYAH PETIT BAIN Paris mercredi 17 mars 2027.

Lieu : PETIT BAIN

Adresse : 7 PORT DE LA GARE

Ville : 75013 Paris

Département : 75

Début : 2027-03-17

Fin : 2027-03-17

Heure de début : 19:00

KMFDM I YA TOYAH Début : 2027-03-17 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PETIT BAIN 7 PORT DE LA GARE 75013 Paris 75

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