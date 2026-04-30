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Kobo Town en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Kobo Town en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Kobo Town en concert (côté Records) Supersonic Records Paris mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Supersonic Records

Adresse : 9 Rue Biscornet

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : Billet : 19 EUR

Take Me Out présente…

Kobo Town en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/Qff0be3d0f7f

KOBO TOWN

Nommé d’après le quartier emblématique de Port-of-Spain, à Trinité, où le calypso est né, Kobo Town a été décrit comme « un mélange enivrant de l’esprit léger du calypso, du reggae dancehall et de cuivres dominés par le trombone » (The Guardian) et comme « une composition transnationale unique mêlant rythme, poésie et journalisme engagé » (Exclaim!). Depuis sa création en 2005, le groupe a fait découvrir son son distinct, inspiré du calypso et du ska, à des publics du monde entier.

Le groupe est dirigé par Drew Gonsalves, qui a quitté Trinité pour le Canada à l’adolescence et qui a redécouvert dans son nouveau pays les plaisirs du vieux calypso, du ska et du reggae roots grâce à des disques trouvés dans les bacs à petit prix des magasins de musique d’occasion. Auteur-compositeur, chanteur et multi-instrumentiste, sa musique a été reprise par de nombreux artistes, dont Carlos Santana, Manu Chao et Calypso Rose.

À la fois sombre et joyeuse, intensément poétique et hautement dansante, la musique de Kobo Town s’inscrit dans la riche tradition caribéenne du récit musical, portée par une énergie irrésistible qui a fait danser des publics de Montréal à la Malaisie et de La Havane à Berlin.

ÉCOUTER

https://ampl.ink/carnivaloftheghostssingle

REGARDER

https://www.youtube.com/@kobotown4131/videos

AIMER

https://www.instagram.com/kobotown/

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Mercredi 24 Juin 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

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Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist : https://tinyurl.com/SupersonicRecords2026

https://takemeout-production.fr

Le son de Kobo Town est « un mélange enivrant de l’esprit léger du calypso, du reggae dancehall et de cuivres », avec des notes ska pour un résultat à la fois sombre et joyeux, poétique et dansant !
Le mercredi 24 juin 2026
de 20h00 à 22h30
payant Billet : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T20:00:00+02:00_2026-06-24T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/9M6KCK62d https://fb.me/e/9M6KCK62d


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