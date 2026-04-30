Kobo Town en concert (côté Records) Supersonic Records Paris
Kobo Town en concert (côté Records) Supersonic Records Paris mercredi 24 juin 2026.
Take Me Out présente…
Kobo Town en concert !
Tickets : https://link.dice.fm/Qff0be3d0f7f
KOBO TOWN
Nommé d’après le quartier emblématique de Port-of-Spain, à Trinité, où le calypso est né, Kobo Town a été décrit comme « un mélange enivrant de l’esprit léger du calypso, du reggae dancehall et de cuivres dominés par le trombone » (The Guardian) et comme « une composition transnationale unique mêlant rythme, poésie et journalisme engagé » (Exclaim!). Depuis sa création en 2005, le groupe a fait découvrir son son distinct, inspiré du calypso et du ska, à des publics du monde entier.
Le groupe est dirigé par Drew Gonsalves, qui a quitté Trinité pour le Canada à l’adolescence et qui a redécouvert dans son nouveau pays les plaisirs du vieux calypso, du ska et du reggae roots grâce à des disques trouvés dans les bacs à petit prix des magasins de musique d’occasion. Auteur-compositeur, chanteur et multi-instrumentiste, sa musique a été reprise par de nombreux artistes, dont Carlos Santana, Manu Chao et Calypso Rose.
À la fois sombre et joyeuse, intensément poétique et hautement dansante, la musique de Kobo Town s’inscrit dans la riche tradition caribéenne du récit musical, portée par une énergie irrésistible qui a fait danser des publics de Montréal à la Malaisie et de La Havane à Berlin.
ÉCOUTER
https://ampl.ink/carnivaloftheghostssingle
REGARDER
https://www.youtube.com/@kobotown4131/videos
AIMER
https://www.instagram.com/kobotown/
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Mercredi 24 Juin 2026
• Ouverture des portes à 20h
• Bar sur place
• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal
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Supersonic Records
9 rue Biscornet 75012 Paris
Metro Bastille
https://supersonic-records.fr/
La newsletter : https://t.ly/cx_NA
La playlist : https://tinyurl.com/SupersonicRecords2026
https://takemeout-production.fr
Le son de Kobo Town est « un mélange enivrant de l’esprit léger du calypso, du reggae dancehall et de cuivres », avec des notes ska pour un résultat à la fois sombre et joyeux, poétique et dansant !
Le mercredi 24 juin 2026
de 20h00 à 22h30
payant Billet : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T20:00:00+02:00_2026-06-24T22:30:00+02:00
Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/9M6KCK62d https://fb.me/e/9M6KCK62d
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