Kobo Town en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Kobo Town en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/Qff0be3d0f7f

KOBO TOWN

Nommé d’après le quartier emblématique de Port-of-Spain, à Trinité, où le calypso est né, Kobo Town a été décrit comme « un mélange enivrant de l’esprit léger du calypso, du reggae dancehall et de cuivres dominés par le trombone » (The Guardian) et comme « une composition transnationale unique mêlant rythme, poésie et journalisme engagé » (Exclaim!). Depuis sa création en 2005, le groupe a fait découvrir son son distinct, inspiré du calypso et du ska, à des publics du monde entier.

Le groupe est dirigé par Drew Gonsalves, qui a quitté Trinité pour le Canada à l’adolescence et qui a redécouvert dans son nouveau pays les plaisirs du vieux calypso, du ska et du reggae roots grâce à des disques trouvés dans les bacs à petit prix des magasins de musique d’occasion. Auteur-compositeur, chanteur et multi-instrumentiste, sa musique a été reprise par de nombreux artistes, dont Carlos Santana, Manu Chao et Calypso Rose.

À la fois sombre et joyeuse, intensément poétique et hautement dansante, la musique de Kobo Town s’inscrit dans la riche tradition caribéenne du récit musical, portée par une énergie irrésistible qui a fait danser des publics de Montréal à la Malaisie et de La Havane à Berlin.

ÉCOUTER

https://ampl.ink/carnivaloftheghostssingle

REGARDER

https://www.youtube.com/@kobotown4131/videos

AIMER

https://www.instagram.com/kobotown/

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Mercredi 24 Juin 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

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Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist : https://tinyurl.com/SupersonicRecords2026

https://takemeout-production.fr

Le son de Kobo Town est « un mélange enivrant de l’esprit léger du calypso, du reggae dancehall et de cuivres », avec des notes ska pour un résultat à la fois sombre et joyeux, poétique et dansant !

Le mercredi 24 juin 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T20:00:00+02:00_2026-06-24T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/9M6KCK62d https://fb.me/e/9M6KCK62d



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