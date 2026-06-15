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Koh Lan Toy BAREGES Barèges

Koh Lan Toy BAREGES Barèges mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : BAREGES

Adresse : Aire de jeux

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Koh Lan Toy

BAREGES Aire de jeux Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Tous les mercredis, épreuves en équipe et en individuel.
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BAREGES Aire de jeux Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46 

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English :

Every Wednesday, team and individual events.

L’événement Koh Lan Toy Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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