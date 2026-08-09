Informations pratiques

Cinquante ans après la parution du légendaire Köln Concert de Keith Jarrett, Édouard Ferlet propose une relecture personnelle et sensible de cette œuvre majeure de l’histoire du jazz. Pianiste, improvisateur et compositeur reconnu, il revisite l’esprit du concert originel non pour le reproduire, mais pour en prolonger l’élan créatif.

Nourri par un demi-siècle d’écoute, de pratique musicale et d’exploration artistique, Köln Variations est autant un hommage à Keith Jarrett qu’un voyage intime dans le parcours d’un musicien. Entre mémoire et improvisation, Édouard Ferlet dialogue avec une œuvre qui a marqué des générations d’auditeurs et façonné son propre imaginaire.

À travers cette release party célébrant la sortie de l’album Köln Variations, le public est invité à redécouvrir l’héritage du Köln Concert sous un nouveau jour. Une traversée musicale sensible où se croisent gratitude, transmission et liberté d’invention.

Distribution

Musique Keith Jarrett – Cavelight Music

Piano, improvisation et arrangement Édouard Ferlet

Son Pierre-Emmanuel Meriaud

Mise en espace Thierry Teston

Lumières Robin Besrour

Technologie de co-improvisation Cyran Aouameur (Sony CSL – Paris)

Développement de l’intelligence artificielle IRCAM, Benoît Carré

Köln Variations est une création initiée par le Printemps de Bourges Crédit Mutuel.

Artiste Yamaha, Édouard Ferlet joue sur le dispositif PIANOïD qu’il a inventé et développé grâce au Disklavier™ Yamaha Enspire.

Certaines œuvres continuent de nous parler bien après leur création. Cinquante ans après l’enregistrement du mythique Köln Concert, Édouard Ferlet lui rend hommage à travers une création musicale qui explore ce que les grandes œuvres transmettent, inspirent et transforment au fil du temps. Dans un mois consacré à l’art de faire débat, ce concert invite à penser le dialogue entre héritage et création, fidélité et réinvention.

Le mardi 15 décembre 2026

de 20h00 à 21h10

gratuit sous condition

8 à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-15T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-15T22:10:00+01:00

Date(s) : 2026-12-15T20:00:00+02:00_2026-12-15T21:10:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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