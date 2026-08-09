« Köln Variations » : un concert d’Édouard Ferlet Théâtre de la Concorde Paris
mardi 15 décembre 2026 · Théâtre de la Concorde · Paris
Informations pratiques
Cinquante ans après la parution du légendaire Köln Concert de Keith Jarrett, Édouard Ferlet propose une relecture personnelle et sensible de cette œuvre majeure de l’histoire du jazz. Pianiste, improvisateur et compositeur reconnu, il revisite l’esprit du concert originel non pour le reproduire, mais pour en prolonger l’élan créatif.
Nourri par un demi-siècle d’écoute, de pratique musicale et d’exploration artistique, Köln Variations est autant un hommage à Keith Jarrett qu’un voyage intime dans le parcours d’un musicien. Entre mémoire et improvisation, Édouard Ferlet dialogue avec une œuvre qui a marqué des générations d’auditeurs et façonné son propre imaginaire.
À travers cette release party célébrant la sortie de l’album Köln Variations, le public est invité à redécouvrir l’héritage du Köln Concert sous un nouveau jour. Une traversée musicale sensible où se croisent gratitude, transmission et liberté d’invention.
Distribution
Musique Keith Jarrett – Cavelight Music
Piano, improvisation et arrangement Édouard Ferlet
Son Pierre-Emmanuel Meriaud
Mise en espace Thierry Teston
Lumières Robin Besrour
Technologie de co-improvisation Cyran Aouameur (Sony CSL – Paris)
Développement de l’intelligence artificielle IRCAM, Benoît Carré
Köln Variations est une création initiée par le Printemps de Bourges Crédit Mutuel.
Artiste Yamaha, Édouard Ferlet joue sur le dispositif PIANOïD qu’il a inventé et développé grâce au Disklavier™ Yamaha Enspire.
Certaines œuvres continuent de nous parler bien après leur création. Cinquante ans après l’enregistrement du mythique Köln Concert, Édouard Ferlet lui rend hommage à travers une création musicale qui explore ce que les grandes œuvres transmettent, inspirent et transforment au fil du temps. Dans un mois consacré à l’art de faire débat, ce concert invite à penser le dialogue entre héritage et création, fidélité et réinvention.
Le mardi 15 décembre 2026
de 20h00 à 21h10
gratuit sous condition
8 à 25€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-15T21:00:00+01:00
fin : 2026-12-15T22:10:00+01:00
Date(s) : 2026-12-15T20:00:00+02:00_2026-12-15T21:10:00+02:00
Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris
Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)
Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)
Vélib -> Petit Palais (242.58m)
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