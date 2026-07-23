Kuduro/Batida avec Simon Da Silva Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Prends de la semba angolaise, injecte-y du breakbeat et des bidouillages électroniques bien sentis, et tu obtiens le kuduro. Né en Angola dans les années 90 grâce aux premières boîtes à rythmes et logiciels grand public, ce genre a fait basculer la musique populaire locale dans l’ère digitale. Mais l’histoire ne s’arrête pas là : son ADN a muté à Lisbonne, propulsé par la diaspora qui a totalement réinventé sa rythmique. C’est cette onde de choc qui a donné naissance aux bombes de Buraka Som Sistema, de la chanteuse Pongo, et à la scène Batida du label Principe Discos. Le journaliste Simon Da Silva sera notre guide pour décoder les évolutions et l’énergie folle de ce courant unique. Électrique, tu dis ? Carrément.

C’EST QUOI LE CLUB D’ÉCOUTE DE COMMUNALE SAINT-OUEN ?

Alors que l’offre musicale proposée par les plateformes de streaming ne cesse de grandir, l’auditoire se perd dans des méandres sonores sans avoir la possibilité de comprendre ce qui se trame dans les morceaux qui rythment sa vie. Avec le Club d’Écoute de Communale Saint-Ouen, nous donnons des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists.

Organisées dans l’espace club de Communale Saint-Ouen, chaque session est composée d’un temps d’écoute où l’on diffuse une série de morceaux-clefs en les commentant et en s’appuyant sur des images (clips, posts, et photos) d’époque, et se conclut par un DJset hommage au genre représenté.

Quand la tradition angolaise passe à la moulinette électronique : prépare-toi à vibrer et à apprendre au Club d’Écoute.

Le mercredi 04 novembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-04T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-04T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-04T20:00:00+02:00_2026-11-04T22:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/jungle-avec-rachel-mbiga-epelbaum/



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