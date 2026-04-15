Kundalini Yoga, Salle Quintin Loucher, Bordeaux
Kundalini Yoga, Salle Quintin Loucher, Bordeaux samedi 23 mai 2026.
Kundalini Yoga Samedi 23 mai, 18h00 Salle Quintin Loucher Gironde
Evénement payant : tarif 15€ par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Par : A la mexicaine
Travail en mouvements légers, en conscience du corps et de la respiration, avec un moment de relaxation et une courte méditation pour se reconnecter à soi. En espagnol et en français.
Evénement non adapté aux PMR
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Salle Quintin Loucher 96 rue de la Béchade Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « valitasgdl@gmail.com »}]
Travail en mouvements légers, en conscience du corps et de la respiration, avec un moment de relaxation et une courte méditation pour se reconnecter à soi. En espagnol et en français. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes
Valérie Julien
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Parcours Messagerie 7, Sésame, Bordeaux 15 avril 2026
- Accompagnement à l’emploi, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 15 avril 2026
- La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Centre social du Grand Parc, Bordeaux 15 avril 2026
- Linogravure sur chausettes, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux 15 avril 2026
- Le Fablab du mercredi : photographie, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 15 avril 2026