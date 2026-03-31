Kwame Akoto. Almighty God Art Works Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris

Informations pratiques

Artiste et pasteur ghanéen, Kwame Akoto se distingue par son parcours singulier. En 1972, il ouvre son atelier à Kumasi, où il débute comme peintre d’enseignes, mais il s’affranchit rapidement des commandes commerciales pour développer un univers personnel mêlant foi, critique sociale et humour. Ancrée dans la vie locale, son oeuvre est aussi marquée par une vision engagée sur le monde.

Sous le nom d’Almighty God, il est un prédicateur et une figure respectée de son quartier. Dans son atelier Almighty God Art Works, il conçoit des images percutantes, où le texte tient un rôle essentiel. Ses oeuvres mêlent slogans moralisateurs, messages spirituels et scènes du quotidien, dans un style direct et sans détour. Le peintre se met aussi fréquemment en scène dans des autoportraits interrogeant le statut du créateur.

L’exposition rend hommage à cette figure majeure de la scène artistique ouest-africaine contemporaine. Elle explore ses thématiques de prédilection et met en lumière les influences, les rencontres – notamment avec l’artiste Hervé Di Rosa – et les convictions qui ont façonné sa démarche artistique unique.

L’exposition bénéficie du soutien de l’Ambassade de France et l’Institut Français au Ghana, dans le cadre du programme « Création Africa« .

L’exposition revient sur le parcours de Kwame Akoto, figure majeure de la scène artistique ghanéenne, dont l’œuvre singulière conjugue peinture populaire et engagement spirituel.

Du mardi 31 mars 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

jeudi

de 10h30 à 22h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 19h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-06T22:00:00+02:00

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Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37, quai Jacques Chirac 75007 Paris



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