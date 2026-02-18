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L’ Affaire May Daniels, Embarcadère, Boulogne-sur-Mer

L’ Affaire May Daniels, Embarcadère, Boulogne-sur-Mer

L’ Affaire May Daniels, Embarcadère, Boulogne-sur-Mer vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Embarcadère

Adresse : 9 quai Thurot 62200 Boulogne-sur-Mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : A partir de 12 ans (contenu explicite) Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

L’ Affaire May Daniels Vendredi 17 avril, 19h00 Embarcadère Pas-de-Calais

A partir de 12 ans (contenu explicite) Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:45:00+02:00
Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:45:00+02:00

Rdv : devant l’ancre du Pont Marguet, côté Capécure, au début de l’espace de l’Embarcadère (salle de spectacles)
https://www.printempsartdeco.fr/

Embarcadère 9 quai Thurot 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://www.printempsartdeco.fr/ »}]
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