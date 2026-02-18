L’ Affaire May Daniels, Embarcadère, Boulogne-sur-Mer

L’ Affaire May Daniels Vendredi 17 avril, 19h00 Embarcadère Pas-de-Calais

A partir de 12 ans (contenu explicite) Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:45:00+02:00

Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:45:00+02:00

Rdv : devant l’ancre du Pont Marguet, côté Capécure, au début de l’espace de l’Embarcadère (salle de spectacles)

https://www.printempsartdeco.fr/

Embarcadère 9 quai Thurot 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://www.printempsartdeco.fr/ »}]

Plongez dans l’affaire criminelle franco-anglaise qui a défrayé la chronique dans le Boulogne des années 1920. Revivez l’enquête !

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