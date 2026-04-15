L ODYSSEE DE CELESTE, La Comète, Châlons-en-Champagne

L ODYSSEE DE CELESTE Mercredi 15 avril, 14h30 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:04:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:04:00+02:00

CINÉ ACTIVITÉ LE MERCREDI 15 AVRIL À 14H30 : SÉANCE SUIVIE D’UN GOÛTER ET D’UNE ACTIVITÉ « FABRIQUE TON ROBOT » AU BAR DE LA COMÈTE — Depuis son enfance, Céleste vit avec son meilleur ami, un robot, qui l’aide à accomplir son rêve : devenir astronaute ! Mais lorsqu’elle embarque pour sa première mission interstellaire, son robot se retrouve seul sur Terre et doit faire face à sa solitude pendant que Céleste affronte des dangers imprévus… Un voyage poétique et musical, tout en douceur, qui célèbre la mémoire et la beauté des liens familiaux.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1014?showId=3658 »}]

L odyssee de celeste – CINÉ ACTIVITÉ LE MERCREDI 15 AVRIL À 14H30 : SÉANCE SUIVIE D’UN GOÛTER ET D’UNE ACTIVITÉ « FABRIQUE TON ROBOT » AU BAR DE LA COMÈTE — Depuis son enfance, Céleste vit avec son … La Comète L ODYSSEE DE CELESTE