LA BAJON – ZEN, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

LA BAJON – ZEN Samedi 27 mars 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-27T20:30:00+01:00 – 2027-03-27T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-27T20:30:00+01:00 – 2027-03-27T21:30:00+01:00

« Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! » Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours.

Être humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.

Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ? La Bajon s’en fiche, elle a le dos assez large pour tous les accueillir. Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut.

https://www.youtube.com/watch?v=sAlGk64EU6o

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4081 »}] [{« data »: {« author »: « LaBajon », « cache_age »: 86400, « description »: « Hu00e2te de venir CHEZ VOUS ! nPour ru00e9server vos places : labajon.comnnTOUL (54) u2013 09.01.26nFLORANGE (57) u2013 10.01.26nENGHIEN-LES-BAINS (95) u2013 16.01.26nNIEDERBRONN-LES-BAINS (67) u2013 17.01.26nBESANu00c7ON (25) u2013 25.01.26 (COMPLET)nBLOIS (41) u2013 29.01.26nPOITIERS (86) u2013 30.01.26nAVOINE (37) u2013 31.01.26 (COMPLET)nILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) u2013 03.02.26nBLOTZHEIM (68) u2013 05.02.26nLE MANS (72) u2013 06.02.26nLA Ru00c9UNION (974) u2013 20.02.26nLES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) u2013 13.03.26nBORDEAUX (33) u2013 19.03.26nAULNOY-LEZ-VALENCIENNES (59) u2013 21.03.26nSAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13) u2013 27.03.26nSEYSSINS (38) u2013 02.04.26nBOURG-Lu00c8S-VALENCE (26) u2013 03.04.26nLUNu00c9VILLE (54) u2013 09.04.26nCALUIRE-ET-CUIRE (69) u2013 16.04.26nTALANT (21) u2013 24.04.26nLA BAULE-ESCOUBLAC (44) u2013 26.04.25nROCHEFORT (17) u2013 02.05.26nSERRIS (77) u2013 16.05.26nDEAUVILLE (14) u2013 13.06.26nnUn grand merci u00e0 ma team pour cette bande-annonce de qualitu00e9 :nRichard Sospedrau2764ufe0fnErwan Leblond – Montage vidu00e9ou2764ufe0fnRobin Poplin – Mixage Sonu2764ufe0fnnAU REVOUAAAR ! u2764ufe0f », « type »: « video », « title »: « LA BAJON – TOURNu00c9E « ZEN » 2026 (Nouveau Spectacle) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/sAlGk64EU6o/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=sAlGk64EU6o », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCukbnzZSfOVmszwwHGK7tqw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=sAlGk64EU6o »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

« Dites-donc ! Avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…! » Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours.

Crédit photo DR