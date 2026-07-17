La balade des ponts, Port de Thoissey, Thoissey
vendredi 24 juillet 2026 · Port de Thoissey · Thoissey
Informations pratiques
La balade des ponts Vendredi 24 juillet, 10h00 Port de Thoissey Ain
Adultes : 4€ et Enfants : 1€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00
La balade des ponts
Balade dont les nombreuses étapes sont les nombreux ponts, passerelles et planches de Thoissey qui franchiss(ai)ent la Saône, la Chalaronne, le canal ou les Echudes. Quai, perrés, platanes au RV…
Balade commentée, vendredi 24 juillet à 10h
Port de Thoissey Chemin de halage 01140 Thoissey Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 67 20 68 »}]
Balade dont les nombreuses étapes sont les nombreux ponts, passerelles et planches de Thoissey qui franchiss(ai)ent la Saône, la Chalaronne, le canal ou les Echudes. Quai, perrés, platanes au RV…
Jacques Loupforest
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