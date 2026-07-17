La balade des ponts, Port de Thoissey, Thoissey

Informations pratiques

La balade des ponts Vendredi 24 juillet, 10h00 Port de Thoissey Ain

Adultes : 4€ et Enfants : 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

La balade des ponts

Balade dont les nombreuses étapes sont les nombreux ponts, passerelles et planches de Thoissey qui franchiss(ai)ent la Saône, la Chalaronne, le canal ou les Echudes. Quai, perrés, platanes au RV…

Balade commentée, vendredi 24 juillet à 10h

Port de Thoissey Chemin de halage 01140 Thoissey Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 67 20 68 »}]

Balade dont les nombreuses étapes sont les nombreux ponts, passerelles et planches de Thoissey qui franchiss(ai)ent la Saône, la Chalaronne, le canal ou les Echudes. Quai, perrés, platanes au RV…

Jacques Loupforest