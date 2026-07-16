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Les chapelles de l’hôtel-Dieu de Thoissey, Cour de l’hôpital de Thoissey, Thoissey

samedi 18 juillet 2026 · Cour de l'hôpital de Thoissey · Thoissey

Les chapelles de l’hôtel-Dieu de Thoissey, Cour de l’hôpital de Thoissey, Thoissey

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Cour de l'hôpital de Thoissey
Adresse
11, rue de l'hôpital 01140 Thoissey
Ville
01140 Thoissey
Département
Ain
Tarif
Adultes : 4€ et Enfants : 1€

Les chapelles de l’hôtel-Dieu de Thoissey Samedi 18 juillet, 10h00 Cour de l’hôpital de Thoissey Ain

Adultes : 4€ et Enfants : 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T11:30:00+02:00

Les chapelles de l’hôtel-Dieu de Thoissey

Dès le XVIIIe siècle, deux chapelles ont été édifiées à l’hôpital de Thoissey : l’une intérieure, entre les deux salles des malades, et l’autre, extérieure, décorée de peintures de Paul Taconnet.

visite commentée le samedi 18 juillet à 10h

Cour de l’hôpital de Thoissey 11, rue de l’hôpital 01140 Thoissey Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 67 20 68 »}]
Dès le XVIIIe siècle, deux chapelles ont été édifiées à l’hôpital de Thoissey : l’une intérieure, entre les deux salles des malades, et l’autre, extérieure, décorée de peintures de Paul Taconnet.

Jacques Loupforest

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