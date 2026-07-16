Les chapelles de l’hôtel-Dieu de Thoissey, Cour de l’hôpital de Thoissey, Thoissey

Informations pratiques

Les chapelles de l’hôtel-Dieu de Thoissey Samedi 18 juillet, 10h00 Cour de l’hôpital de Thoissey Ain

Adultes : 4€ et Enfants : 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T11:30:00+02:00

Les chapelles de l’hôtel-Dieu de Thoissey

Dès le XVIIIe siècle, deux chapelles ont été édifiées à l’hôpital de Thoissey : l’une intérieure, entre les deux salles des malades, et l’autre, extérieure, décorée de peintures de Paul Taconnet.

visite commentée le samedi 18 juillet à 10h

Cour de l’hôpital de Thoissey 11, rue de l’hôpital 01140 Thoissey Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 67 20 68 »}]

Dès le XVIIIe siècle, deux chapelles ont été édifiées à l’hôpital de Thoissey : l’une intérieure, entre les deux salles des malades, et l’autre, extérieure, décorée de peintures de Paul Taconnet.

Jacques Loupforest