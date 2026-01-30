La Balade Mystérieuse Nançay

La Balade Mystérieuse

Pôle des Etoiles Nançay Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 19:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Venez fêter halloween en famille dans une ambiance atypique, au pied des gigantesques instruments d’observation du ciel de Nançay !

L’équipe de Pôle des Étoiles vous propose de participer à un jeu de piste nocturne pour tenter de retrouver le Professeur Bradberry. Vérifiez bien les piles de votre lampe de poche avant de partir en exploration,

vous risquez de vous sentir bien seul(e) en cas de panne !

Jeu de piste nocturne en extérieur prévoir une tenue adaptée aux conditions météo, ainsi qu’une lampe torche ou frontale.

Réservation obligatoire. 18 .

Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr

English :

Torchlight and notebook in hand, the investigators for a day set off for the forest and the Radio Astronomy Observatory to collect clues and solve riddles.

