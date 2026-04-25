La balançoire géante Saison Ah ? Rue Baptiste Marcet Parthenay

Parthenay

La balançoire géante Saison Ah ?

Rue Baptiste Marcet Jardin des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:45:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Tout public dès 5 ans

La balançoire géante

La Volte (44)

Une prouesse périlleuse et drôlatique !

La balançoire géante est un sport extrême inventé en Estonie dans les années 90. L’objectif est de réaliser un tour complet sur la plus grande balançoire possible. Aujourd’hui, Sidney va tenter de battre son record personnel. À la croisée d’un spectacle de cirque, d’un atelier de voltige aérienne et d’une séance chez le psy, le spectacle s’invente en direct, avec l’aide du spectateur, invité à participer à un entraînement de balançoire géante…Sidney s’y confie sur son virilisme, sa quête de performance, Emmanuel Macron, Tina Turner et Richard Wagner. .

Rue Baptiste Marcet Jardin des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : La balançoire géante Saison Ah ?

L’événement La balançoire géante Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine