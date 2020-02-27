La banquise : le robot et le manchot., Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

La banquise : le robot et le manchot. Jeudi 27 février 2020, 19h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-02-27T19:00:00+01:00 – 2020-02-27T21:00:00+01:00

Fin : 2020-02-27T19:00:00+01:00 – 2020-02-27T21:00:00+01:00

Trois types de robots hors du commun vous surprendront : le robot camouflé pour la recherche fondamentale sur les colonies de manchots , le robot programmé pour construire le premier espace habitable sur notre satellite naturel , le robot autonome inspiré d’une fourmi du désert, sachant se déplacer grâce à la seule lumière du soleil. Comment ces robots fonctionnent-ils et quelles sont leurs capacités ? Venez découvrir trois merveilles de technologie semblant sortir d’oeuvres de science-fiction ! Dans le cadre du cycle des conférences des robots en milieux extrêmes.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Froid glacial de l’Antarctique, rayonnement sur la Lune, chaleur et milieu désertique… Des robots censés mieux supporter ces conditions pourraient nous remplacer efficacement sur certaines tâches. Conférences et débats