La base numérique « La mode au musée, une histoire française », Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau

La base numérique « La mode au musée, une histoire française » Vendredi 5 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

La mode au musée : une histoire française est une base de données ouverte consacrée à l’étude de l’histoire de la constitution des collections et des expositions de mode en France. Conçue comme un outil de restitution documentaire, elle rassemble des archives et des ressources scientifiques qui permettent d’envisager les enjeux historiques, culturels et institutionnels liés à la patrimonialisation de la mode. Cette table ronde sera l’occasion d’évoquer la diversité et la spécificité des archives des expositions de mode, tout en interrogeant l’articulation entre la recherche et la mise en forme, par le design, de ces différents corpus.

Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

.