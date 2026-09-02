La Bataille De Gaulle Parties I Langeac
vendredi 2 octobre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
La Bataille De Gaulle Parties I
Centre socio-culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté.
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Centre socio-culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
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English :
June 1940. France collapses and signs the armistice. Amid the chaos, one man refuses to give in. Alone against all odds, this unknown general flees to London to save what remains of a dream: freedom.
L’événement La Bataille De Gaulle Parties I Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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