La Bataille d’éponges colorées Guillestre
La Bataille d’éponges colorées Guillestre jeudi 20 août 2026.
Guillestre
La Bataille d’éponges colorées
Rue des Champs Elysées Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:30:00
fin : 2026-08-20 16:15:00
Date(s) :
2026-08-20
C’est LE moment incontournable du festival ! Mais attention, pour cette animation ne porte pas tes habits de lumières, ça tâche ! Il te faudra récupérer les redoutables éponges, pour partir dans un combat haut en couleurs et en éclats de rires !
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Rue des Champs Elysées Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
It’s THE highlight of the festival! But be careful, don’t wear your bright clothes for this animation, they’ll stain! You’ll need to pick up the dreaded sponges, and get ready for a fight full of color and laughter!
L’événement La Bataille d’éponges colorées Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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