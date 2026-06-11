La Bayardère Loft Cinémas Châtellerault
La Bayardère Loft Cinémas Châtellerault dimanche 31 janvier 2027.
Châtellerault
La Bayardère
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 16:00:00
fin : 2027-01-31 18:05:00
Date(s) :
2027-01-31
Dans une Inde fantasmée où un gigantesque éléphant parade devant le somptueux palais du rajah et où une idole dorée succède à une danse des éventails, le ballet raconte les amours contrariées du guerrier Solor avec la bayadère Nikiya, une danseuse sacrée. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : La Bayardère
L’événement La Bayardère Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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