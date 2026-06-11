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La Bayardère Loft Cinémas Châtellerault

La Bayardère Loft Cinémas Châtellerault

La Bayardère Loft Cinémas Châtellerault dimanche 31 janvier 2027.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : dimanche 31 janvier 2027

Fin : dimanche 31 janvier 2027

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Châtellerault

La Bayardère

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 16:00:00
fin : 2027-01-31 18:05:00

Date(s) :
2027-01-31

Dans une Inde fantasmée où un gigantesque éléphant parade devant le somptueux palais du rajah et où une idole dorée succède à une danse des éventails, le ballet raconte les amours contrariées du guerrier Solor avec la bayadère Nikiya, une danseuse sacrée.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : La Bayardère

L’événement La Bayardère Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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