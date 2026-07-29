La Belle au bois dormant Théâtre Municipal Sens
mardi 2 février 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
La Belle au bois dormant
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02 20:30:00
fin : 2027-02-02
Date(s) :
2027-02-02
La Belle au bois dormant, c’est l’histoire de la princesse Aurore, douée de toutes les qualités du monde grâce à la bienveillance de ses marraines, de gentilles fées, mais que la méchante fée Carabosse condamnera à un sommeil éternel pour le jour de ses seize ans
La Belle au bois dormant (ballet) est un grand ballet classique composé par Piotr Ilitch Tchaïkovski et chorégraphié par Marius Petipa. Inspiré du conte de Charles Perrault, il mêle féerie, virtuosité et narration. Ce chef d’œuvre est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes issus du célèbre Grand Ballet de Kiev. C’est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.
Quand la technique est aussi parfaite, on attend le grand spectacle féerique. Le public ne s’y est pas trompé . OUEST FRANCE
C’est avec le plus grand plaisir que nous avons retrouvé le Ballet de Kiev et l’incomparable maîtrise de ses artistes . LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Chorégraphe Marius Petitpa
Direction Alexandre Stoyanov
Danseurs étoiles Stoyanov Alexandre et Kukhar Kateryna
Spectacle présenté par NP spectacles productions
Durée 2H45 avec entracte .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : La Belle au bois dormant
L’événement La Belle au bois dormant Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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