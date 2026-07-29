La Belle au bois dormant Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

La Belle au bois dormant

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 20:30:00

fin : 2027-02-02

Date(s) :

2027-02-02

La Belle au bois dormant, c’est l’histoire de la princesse Aurore, douée de toutes les qualités du monde grâce à la bienveillance de ses marraines, de gentilles fées, mais que la méchante fée Carabosse condamnera à un sommeil éternel pour le jour de ses seize ans

La Belle au bois dormant (ballet) est un grand ballet classique composé par Piotr Ilitch Tchaïkovski et chorégraphié par Marius Petipa. Inspiré du conte de Charles Perrault, il mêle féerie, virtuosité et narration. Ce chef d’œuvre est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes issus du célèbre Grand Ballet de Kiev. C’est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.

Quand la technique est aussi parfaite, on attend le grand spectacle féerique. Le public ne s’y est pas trompé . OUEST FRANCE

C’est avec le plus grand plaisir que nous avons retrouvé le Ballet de Kiev et l’incomparable maîtrise de ses artistes . LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Chorégraphe Marius Petitpa

Direction Alexandre Stoyanov

Danseurs étoiles Stoyanov Alexandre et Kukhar Kateryna

Spectacle présenté par NP spectacles productions

Durée 2H45 avec entracte .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : La Belle au bois dormant

L’événement La Belle au bois dormant Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais