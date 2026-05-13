« La Berceuse des Bois », Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon

« La Berceuse des Bois » Samedi 23 mai, 22h00 Musée de l’Avallonnais Jean Després Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Concert méditatif : « La Berceuse des Bois »

Maryna Voznyuk ~ MaryVo ~

Clavecin / voix

Ici les mélodies traditionnelles ukrainiennes, enrobées des harmonies baroques, au groove pop-rock rêveur, se mélangent avec chant et déclamation poétique, tissant de la dentelle sonore continue et envoûtante. Transe méditative et engagée, du Barock&Roll Ukraino-Sféerique. Maryna Voznyuk

Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège, 89200 Avallon, France Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386340319 https://musee.ville-avallon.fr Vous êtes férus de musées ou simplement curieux ? Le musée de l’Avallonnais Jean Després saura assouvir votre soif de découvertes !

Les collections archéologiques donnent un aperçu des activités humaines dans l’Avallonnais du Paléolithique au Moyen Âge. Plusieurs salles sont consacrées à des artistes renommés : le sculpteur Pierre Vigoureux, les peintres Isidore Pils et Georges Rouault, l’orfèvre-bijoutier Art déco Jean Després… Un espace dédié au processus de création artistique permet d’entrer dans les coulisses de la création d’une œuvre. La visite offre aussi l’opportunité de découvrir les traditions culturelles de l’ethnie Yao, répartie aujourd’hui du sud de la Chine au nord de la Thaïlande.

Concert méditatif : « La Berceuse des Bois »

© Ilikaa Bhandari