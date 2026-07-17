La bibli comme jamais !, Médiathèque Jean Falala, Reims

Informations pratiques

La bibli comme jamais ! Dimanche 4 octobre, 15h00 Médiathèque Jean Falala Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00

Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00

Une visite inédite ! Découvrez en toute liberté les espaces de la médiathèque d’ordinaire fermés au public : atelier de reliure, salle de réunion, local matériel exposition, sas de réception des commandes, bureaux …

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326356800 https://www.bm-reims.fr Équipement central du réseau de lecture publique rémois, la médiathèque Jean Falala offre près de 160 000 documents sur tous supports (livres, disques, vidéos, jeux vidéo) en consultation et en prêt.

Elle contribue à dynamiser le secteur du parvis de la cathédrale, rénové en 2007.

Elle fait partie des douze projets nationaux retenus par le ministère de la culture et de la communication au titre du programme des bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR). Ligne A et B – Arrêt Opéra

Biblis en folie 2026

Image par María_Alberto de Pixabay