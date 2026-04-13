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La bibliothèque Astrid Lindgren hors les murs en 2025 ! Square du Petit Bois Paris

La bibliothèque Astrid Lindgren hors les murs en 2025 ! Square du Petit Bois Paris

La bibliothèque Astrid Lindgren hors les murs en 2025 ! Square du Petit Bois Paris mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Square du Petit Bois

Adresse : 73 allée Darius-Milhaud

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

En juillet et août, rendez-vous tous les mercredis de 10h30 à 12h30 au square du Petit Bois (73 allée Darius-Milhaud, Paris 19e).

L’équipe de la bibliothèque Astrid Lindgren et les lectrices et lecteurs de l’association L.I.R.E. accueillent petit·es et grand·es pour des lectures en plein air.
Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :
mercredi
de 10h30 à 12h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-26T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:30:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:30:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:30:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:30:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T12:30:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T12:30:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T12:30:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T12:30:00+02:00

Square du Petit Bois 73 allée Darius-Milhaud  75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/


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