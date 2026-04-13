La bibliothèque Astrid Lindgren hors les murs en 2025 ! Square du Petit Bois Paris

En juillet et août, rendez-vous tous les mercredis de 10h30 à 12h30 au square du Petit Bois (73 allée Darius-Milhaud, Paris 19e).

L’équipe de la bibliothèque Astrid Lindgren et les lectrices et lecteurs de l’association L.I.R.E. accueillent petit·es et grand·es pour des lectures en plein air.

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 26 août 2026 :

mercredi

de 10h30 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-26T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:30:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:30:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:30:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:30:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T12:30:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T12:30:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T12:30:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T12:30:00+02:00

Square du Petit Bois 73 allée Darius-Milhaud 75019 Paris

+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/



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