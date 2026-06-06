La Bibliothèque François Villon en plein air ! Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris
La Bibliothèque François Villon en plein air ! Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris mercredi 8 juillet 2026.
Au programme :
- Mercredi 8 juillet – Lecture de kamishibaïs (théâtre d’images japonais)
- Mercredi 15 juillet – Atelier créatif pour les petits : crée ton imagier de fleurs !
- Mercredi 22 juillet – Atelier d’initiation aux sciences avec Les petits débrouillards
- Mercredi 29 juillet – Atelier d’initiation aux sciences avec Les petits débrouillards
- Mercredi 5 août – Lecture découverte des plantes dans les livres
- Mercredi 12 août – Matinée jeux de société
- Mercredi 19 août – Lecture de kamishibaïs
- Mercredi 26 août – Atelier autour de l’image animée avec les jeux d’optiques
En partenariat avec l’association L.I.R.E. Le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion
Cet été, venez nous retrouver pour des lectures, des jeux de société, des ateliers créatifs…. dans la forêt urbaine de la Place du Colonel Fabien !
Tous les mercredis de 10h30 à 12h00
Le mercredi 26 août 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 19 août 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 12 août 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 05 août 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 29 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 22 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 15 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 08 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Tout public. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T13:30:00+02:00
fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00
Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Place du Colonel Fabien 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon
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