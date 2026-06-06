La Bibliothèque François Villon en plein air ! Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris

Au programme :

Mercredi 8 juillet – Lecture de kamishibaïs (théâtre d’images japonais)

Mercredi 15 juillet – Atelier créatif pour les petits : crée ton imagier de fleurs !

Mercredi 22 juillet – Atelier d’initiation aux sciences avec Les petits débrouillards

Mercredi 29 juillet – Atelier d’initiation aux sciences avec Les petits débrouillards

Mercredi 5 août – Lecture découverte des plantes dans les livres

Mercredi 12 août – Matinée jeux de société

Mercredi 19 août – Lecture de kamishibaïs

Mercredi 26 août – Atelier autour de l’image animée avec les jeux d’optiques

En partenariat avec l’association L.I.R.E. Le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion

Cet été, venez nous retrouver pour des lectures, des jeux de société, des ateliers créatifs…. dans la forêt urbaine de la Place du Colonel Fabien !



Tous les mercredis de 10h30 à 12h00

Le mercredi 26 août 2026

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 19 août 2026

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 12 août 2026

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 05 août 2026

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 29 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 22 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 15 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

Le mercredi 08 juillet 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T13:30:00+02:00

fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T12:00:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T12:00:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T12:00:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T12:00:00+02:00

Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Place du Colonel Fabien 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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