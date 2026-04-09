La bibliothèque Goutte d’Or hors les murs | BHLM 2026 Square Saint-Bernard Saïd Bouziri PARIS

Square Saint-Bernard Saïd Bouziri, 16 rue Affre, 75018 Paris

Juillet : mercredi et vendredi 10h30 – 12h00



Tout public

Accès libre

En juillet, venez en famille lire et vous faire lire des livres par les bibliothécaires au Square Saint-Bernard Saïd Bouziri

Du jeudi 02 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

mercredi, vendredi

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-31T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T10:30:00+02:00_2026-07-03T12:00:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00;2026-07-31T10:30:00+02:00_2026-07-31T12:00:00+02:00

Square Saint-Bernard Saïd Bouziri 16 rue Affre 75018 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/



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