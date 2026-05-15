La bibliothèque Jean d’Ormesson fête ses 100 ans Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Créée en 1926 sous le nom de bibliothèque Europe et aujourd’hui appelée bibliothèque Jean d’Ormesson, la bibliothèque du 8ᵉ arrondissement est installée au sein de la mairie, située dans l’Hôtel Cail, un hôtel particulier du Second Empire construit entre 1865 et 1867 et devenu mairie en 1926.

Pour célébrer ce centenaire, la bibliothèque propose un puzzle collaboratif, une chasse au trésor (sur inscription), des rencontres et des conférences, ainsi qu’une invitation à composer une bibliothèque idéale en partageant vos livres coups de cœur.

Découvrez le programme !

À l’occasion du centenaire de la bibliothèque Jean d’Ormesson, nom qu’elle porte depuis 2024 , profitez de 10 jours de rencontres, concerts, jeux et conférences.

Du mercredi 03 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

+33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr



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