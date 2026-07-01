LA BOULE ENCHANTÉE, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains
mercredi 7 octobre 2026 · Centre culturel René Char · Digne-les-Bains
Informations pratiques
LA BOULE ENCHANTÉE Mercredi 7 octobre, 15h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence
Tarif de 8 à 6 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T15:45:00+02:00
Fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T15:45:00+02:00
COMPAGNIE FITHE
Nous sommes dans un village paisible où les gens vivent heureux et en harmonie. Un jour, une boule enchantée est apparue. Elle va permettre à chacun de faire un vœu. L´un veut une grande maison, l’autre une piscine, des diamants…. Bref, rien que des souhaits qui n’apportent pas forcément de bonheur et qui, par accumulation, finissent par étouffer le village, ses fleurs, ses jardins, ses espaces de rencontre.
L’harmonie est brisée, les gens se retrouvent seuls dans leurs maisons, ne communiquent plus. Seul, Milou, qui vit dans la montagne avec ses chèvres, n’a pas encore fait son vœu. Lui, rêve de découvrir le monde sous-marin, de pouvoir vivre une vie d’oiseau. Devant le désarroi des villageois, Milou trouvera-t-il la solution pour rendre au village son bonheur d’antan ?
Marionnettiste : Sandrine Calmant
Musicien en live : Jean Jadin
Mise en scène : Heinrich Heimlich
Technique : Robert Risse
Assistante à la mise en scène : Marie Dolders
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 04
Dans le cadre du festival de Théâtre Ouvert et Populaire
Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 87 10 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.fithe.be »}, {« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tres en Dracu00e9nie », « cache_age »: 86400, « description »: « La Boule enchantu00e9enCompagnie Fithe – Belgique », « type »: « video », « title »: « La Boule enchantu00e9e », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/bZBjinB6hPk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=bZBjinB6hPk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6ZQY823vP7Zi9gdBpb5Ygw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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Nous sommes dans un village paisible où les gens vivent heureux et en harmonie. Un jour, une boule enchantée est apparue. Elle va permettre à chacun de faire un vœu. jeune public compagnie Fithe
Fabien Erler
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