La Boum ! – Cie La Rustine Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

La Boum ! – Cie La Rustine Samedi 23 mai 2026, 16h30 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation directement à la billetterie du Théâtre Monsigny sur place ou par téléphone 03 21 87 37 15

Début : 2026-05-23T16:30:00 – 2026-05-23T17:30:00

Pour clôturer le festival Quand je serai petit.e #4, la cie La Rustine va vous faire danser, bouger, remuer, gigoter ! Une boum comme au bon vieux temps, à hauteur d’enfants, joyeuse et impertinente. Un moment à partager en famille pendant le temps du goûter !

Lieu Foyer du Théâtre

Durée 1h

Moment pour toute la famille !

Gratuit sur réservation

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

DANCEFLOOR // JEUNE PUBLIC // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition