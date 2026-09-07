La boum des grands, Médiathèque Albert Camus, Bourg-en-Bresse
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
La boum des grands Vendredi 2 octobre, 20h00 Médiathèque Albert Camus Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00
Ce soir, c’est soirée Dance Floor dans votre médiathèque Camus ! La DJette Patricia Crasse s’empare des platines, et un vent de folie va souffler sur la médiathèque. Petits comme grands, cette boum a été concoctée pour vous, un évènement à venir partager en famille !
Par Patricia Crasse
Médiathèque Albert Camus 13 rue Lalande 01000 Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 47 00 https://culture.bourgenbresse.fr/
Biblis en folie 2026
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