La Boum Rose du Château de Pierry Château de Pierry Pierry

Informations pratiques

Pierry

La Boum Rose du Château de Pierry

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 21:00:00

fin : 2026-10-25 02:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Tout public

Le samedi 24 octobre 2026, de 21h à 2h, le Château de Pierry accueille La Boum Rose. Une soirée festive placée sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité, idéale pour prolonger la soirée dans un cadre élégant et chaleureux. .

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est

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English : La Boum Rose du Château de Pierry

L’événement La Boum Rose du Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne