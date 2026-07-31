UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pierry

La Boum Rose du Château de Pierry Château de Pierry Pierry

samedi 24 octobre 2026 · Château de Pierry · Pierry

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Château de Pierry
Adresse
45 Rue Léon Bourgeois
Ville
51530 Pierry
Département
Marne
Tarif

Pierry

La Boum Rose du Château de Pierry

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 21:00:00
fin : 2026-10-25 02:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Tout public
Le samedi 24 octobre 2026, de 21h à 2h, le Château de Pierry accueille La Boum Rose. Une soirée festive placée sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité, idéale pour prolonger la soirée dans un cadre élégant et chaleureux.   .

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Boum Rose du Château de Pierry

L’événement La Boum Rose du Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne

À voir aussi à Pierry (Marne)