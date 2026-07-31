La Boum Rose du Château de Pierry Château de Pierry Pierry
samedi 24 octobre 2026 · Château de Pierry · Pierry
Informations pratiques
Pierry
La Boum Rose du Château de Pierry
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 21:00:00
fin : 2026-10-25 02:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Tout public
Le samedi 24 octobre 2026, de 21h à 2h, le Château de Pierry accueille La Boum Rose. Une soirée festive placée sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité, idéale pour prolonger la soirée dans un cadre élégant et chaleureux. .
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Boum Rose du Château de Pierry
L’événement La Boum Rose du Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne
À voir aussi à Pierry (Marne)
- Visite libre au Château de Pierry, Château, Pierry 18 septembre 2026
- Visite des Aulnois, Champagne Henriot – Les Aulnois, Pierry 19 septembre 2026
- Ouverture de l’église Saint-Julien de Pierry, Église Saint-Julien, Pierry 19 septembre 2026
- Journée du Patrimoine au Château de Pierry Chateau de Pierry Pierry 19 septembre 2026
- La Brocante du Château de Pierry Château de Pierry Pierry 20 septembre 2026