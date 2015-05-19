La Boutique des Rêves Comédie CDN de Reims Reims
mardi 18 mai 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
La Boutique des Rêves
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-18 18:30:00
fin : 2027-05-18 20:00:00
Date(s) :
2027-05-18 2027-05-19
Tout public
La Boutique des Rêves
D’après la nouvelle et la pièce radiophonique d’Ingeborg Bachmann Ein Geschäft Mit Träumen , traduites par Magali Jourdan et Mathilde Sobottke
Mise en scène Clara Chabalier
Intercal En partenariat avec Césaré, Centre national de création musicale de Reims
Théâtre musical diffusé sous casque audio
Critique du consumérisme et de l’aliénation des individus, La Boutique des Rêves place le public dans la peau du personnage principal grâce à un système d’écoute audio immersif au plus proche de l’incongruité des rêves.
En rentrant de son travail, Laurenz, employé de bureau, découvre un magasin où il lui est possible d’essayer des rêves, révélant ainsi des faces cachées de sa personnalité. Écrite par l’autrichienne Ingeborg Bachmann en 1952, cette histoire est à la fois une nouvelle et une pièce radiophonique, mise en scène par Clara Chabalier dans un spectacle de théâtre musical. Équipés d’un casque audio individuel, les spectateurs sont plongés dans un dispositif sonore en binaural grâce auquel s’instaure une relation intime et intérieure avec Laurenz. Chacun des rêves traversés permet au public de vivre de fortes expériences dans une création musicale foisonnante, parfois surréaliste, où reste poreuse la frontière entre les mondes réel et imaginaire.
Parole de la metteuse en scène
Nous ne nous interdirons pas de passer du réalisme le plus strict à des espaces abstraits, purement visuels, aux lumières franches et aux repères graphiques.
Clara Chabalier
Dates
Mardi 18 mai19h
Mercredi 19 mai 15h
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 10 ans
Durée estimée 1h
Infos+ Arrivée 30 min avant la représentation pour la remise des casques. .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : La Boutique des Rêves
L’événement La Boutique des Rêves Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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