La Boutique des Rêves Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

La Boutique des Rêves

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-18 18:30:00

fin : 2027-05-18 20:00:00

Date(s) :

2027-05-18 2027-05-19

Tout public

La Boutique des Rêves

D’après la nouvelle et la pièce radiophonique d’Ingeborg Bachmann Ein Geschäft Mit Träumen , traduites par Magali Jourdan et Mathilde Sobottke

Mise en scène Clara Chabalier

Intercal En partenariat avec Césaré, Centre national de création musicale de Reims

Théâtre musical diffusé sous casque audio

Critique du consumérisme et de l’aliénation des individus, La Boutique des Rêves place le public dans la peau du personnage principal grâce à un système d’écoute audio immersif au plus proche de l’incongruité des rêves.

En rentrant de son travail, Laurenz, employé de bureau, découvre un magasin où il lui est possible d’essayer des rêves, révélant ainsi des faces cachées de sa personnalité. Écrite par l’autrichienne Ingeborg Bachmann en 1952, cette histoire est à la fois une nouvelle et une pièce radiophonique, mise en scène par Clara Chabalier dans un spectacle de théâtre musical. Équipés d’un casque audio individuel, les spectateurs sont plongés dans un dispositif sonore en binaural grâce auquel s’instaure une relation intime et intérieure avec Laurenz. Chacun des rêves traversés permet au public de vivre de fortes expériences dans une création musicale foisonnante, parfois surréaliste, où reste poreuse la frontière entre les mondes réel et imaginaire.

Parole de la metteuse en scène

Nous ne nous interdirons pas de passer du réalisme le plus strict à des espaces abstraits, purement visuels, aux lumières franches et aux repères graphiques.

Clara Chabalier

Dates

Mardi 18 mai19h

Mercredi 19 mai 15h

Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 10 ans

Durée estimée 1h

Infos+ Arrivée 30 min avant la représentation pour la remise des casques. .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : La Boutique des Rêves

L’événement La Boutique des Rêves Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne