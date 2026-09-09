La brebis landaise, race locale en écopastoralisme, bordeaux lac, Bordeaux
mercredi 16 septembre 2026 · bordeaux lac · Bordeaux
Informations pratiques
La brebis landaise, race locale en écopastoralisme Mercredi 16 septembre, 14h00 bordeaux lac Gironde
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:00:00+02:00 – 2026-09-16T15:00:00+02:00
Découverte du troupeau de brebis landaises, une race locale menacée d’abandon pour l’agriculture et de son utilisation dans la gestion écopastorale des prairies de la réserve des barails. Lecture de paysage : découverte de la brebis dans son milieu (comprendre quels éléments sont naturels, artificiels… Qu’est-ce que je vois ? Qu’est-ce que j’entends?)
)
bordeaux lac bordeaux lac Bordeaux Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-des-races-d-aquitaine/evenements/animation-la-brebis-landaise-race-locale-en-ecopastoralisme/ »}]
Découverte du troupeau de brebis landaises, brebis troupeau
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