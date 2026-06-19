La Brouille Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
mardi 23 février 2027 · Théâtre de Marionnettes de Belfort · Belfort
Informations pratiques
Belfort
La Brouille
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-23 10:30:00
fin : 2027-02-25
Date(s) :
2027-02-23
Monsieur Purple, le lapin violet, habite à côté de chez monsieur Yellow, le lapin jaune. Monsieur Yellow trouve que monsieur Purple est un voisin très bien (et vice versa) jusqu’au jour où monsieur Purple découvre que monsieur Yellow a des défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande dispute éclate, suivie d’une grosse bagarre. C’est le moment que choisit un renard affamé pour rendre visite aux deux lapins… .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : La Brouille
L’événement La Brouille Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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