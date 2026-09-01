La Bulle – Club de lecture pour ados Médiathèque James Baldwin Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque James Baldwin · Paris
Informations pratiques
Un Club de lecture réservé aux ados, pour discuter de ce que tu aimes et partager tes découvertes. Tu pourras aussi aider les bibliothécaires à choisir les prochains livres qui rejoindront les rayons de la médiathèque !
Rendez-vous pour La Bulle, de 16h à 17h les vendredis :
– 11 septembre
– 25 septembre
– 9 octobre
– 6 novembre
– 20 novembre
– 4 décembre
– 18 décembre
Entre dans La Bulle.
Une conversation sur tes mangas, comics, BD préférées…
Le vendredi 04 décembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 18 décembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 06 novembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 20 novembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 25 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 09 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-18T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-11T16:00:00+02:00_2026-09-11T17:00:00+02:00;2026-09-25T16:00:00+02:00_2026-09-25T17:00:00+02:00;2026-10-09T16:00:00+02:00_2026-10-09T17:00:00+02:00;2026-11-06T16:00:00+02:00_2026-11-06T17:00:00+02:00;2026-11-20T16:00:00+02:00_2026-11-20T17:00:00+02:00;2026-12-04T16:00:00+02:00_2026-12-04T17:00:00+02:00;2026-12-18T16:00:00+02:00_2026-12-18T17:00:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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