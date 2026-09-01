La Bulle – Club de lecture pour ados Médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Un Club de lecture réservé aux ados, pour discuter de ce que tu aimes et partager tes découvertes. Tu pourras aussi aider les bibliothécaires à choisir les prochains livres qui rejoindront les rayons de la médiathèque !

Rendez-vous pour La Bulle, de 16h à 17h les vendredis :

– 11 septembre

– 25 septembre

– 9 octobre

– 6 novembre

– 20 novembre

– 4 décembre

– 18 décembre

Entre dans La Bulle.

Une conversation sur tes mangas, comics, BD préférées…

Le vendredi 04 décembre 2026

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 18 décembre 2026

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 06 novembre 2026

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 20 novembre 2026

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 25 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 09 octobre 2026

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-12-18T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-11T16:00:00+02:00_2026-09-11T17:00:00+02:00;2026-09-25T16:00:00+02:00_2026-09-25T17:00:00+02:00;2026-10-09T16:00:00+02:00_2026-10-09T17:00:00+02:00;2026-11-06T16:00:00+02:00_2026-11-06T17:00:00+02:00;2026-11-20T16:00:00+02:00_2026-11-20T17:00:00+02:00;2026-12-04T16:00:00+02:00_2026-12-04T17:00:00+02:00;2026-12-18T16:00:00+02:00_2026-12-18T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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