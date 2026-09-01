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La Bulle – Club de lecture pour ados Médiathèque James Baldwin Paris

vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque James Baldwin · Paris

La Bulle – Club de lecture pour ados Médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Médiathèque James Baldwin
Adresse
10 Bis rue Henri Ribière
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Un Club de lecture réservé aux ados, pour discuter de ce que tu aimes et partager tes découvertes. Tu pourras aussi aider les bibliothécaires à choisir les prochains livres qui rejoindront les rayons de la médiathèque !

Rendez-vous pour La Bulle, de 16h à 17h les vendredis :

– 11 septembre

– 25 septembre

– 9 octobre

– 6 novembre

– 20 novembre

– 4 décembre

– 18 décembre

Entre dans La Bulle.
Une conversation sur tes mangas, comics, BD préférées…
Le vendredi 04 décembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 18 décembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 06 novembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 20 novembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 25 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 09 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-18T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-11T16:00:00+02:00_2026-09-11T17:00:00+02:00;2026-09-25T16:00:00+02:00_2026-09-25T17:00:00+02:00;2026-10-09T16:00:00+02:00_2026-10-09T17:00:00+02:00;2026-11-06T16:00:00+02:00_2026-11-06T17:00:00+02:00;2026-11-20T16:00:00+02:00_2026-11-20T17:00:00+02:00;2026-12-04T16:00:00+02:00_2026-12-04T17:00:00+02:00;2026-12-18T16:00:00+02:00_2026-12-18T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière  75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/


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