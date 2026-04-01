La Buvette du Climat revient avec Yes We Camp Académie du climat Paris

Ouverte à tous et toutes sans obligation de consommer depuis 2021, La Buvette s’engage à travers une carte ultra locale et des événements culturels, gratuits et festifs.

Découvrez dans nos espaces du mercredi au samedi :

une cantine bio, végétarienne, locale et gourmande de 12 h à 14 h

un café et un bar festif de 11 h à 00 h

une programmation culturelle engagée

un repère de solidarité et d’engagement volontaire

la location d’espaces et d’accueil de groupes pour les professionnels et les particuliers

C’est reparti pour 5 ans ! Fort de ces quatre premières années d’occupation, Yes We Camp repart pour 5 ans à la Buvette du Climat. La Ville de Paris renouvelle la confiance placée dans ce partenariat public/associatif et continue de faire vivre ce lieu repère unique.

La Cantine

Lieu ressources, la Buvette du Climat propose une carte engagée au comptoir et dans l’assiette.

Un menu unique végétarien et de saison est proposé du mercredi au samedi de 12h à 14h, avec des options vegans et sans gluten. Dès 11h et en continu, la Buvette propose des cookies et gâteaux maisons, et le soir de 18h30 à 22h une offre de tapas à partager.

Récompensée de 3 macarons Ecotable, la Buvette du Climat porte beaucoup d’attention à la qualité de ses approvisionnements et de soin à limiter le gaspillage alimentaire, en proposant une offre zéro déchet et en sensibilisant les publics aux gestes de tri.

Entre janvier et mars, la Buvette a servi plus de 300 repas en gratuité.

Réservez une table à la Buvette : buvetteduclimat@yeswecamp.org

Le bar



Le bar de la Buvette du Climat propose une carte alternative, accessible et engagée pour la transition écologique.

Sélection de softs bio et français, café transporté à la voile, caroube et chicorée, recours à la consigne pour une partie de nos approvisionnements, bières artisanales et bio, sélection de vins natures mis en bouteille consignée à Paris par la coopérative Joyons, notre partenaire engagé dans la réduction de l’impact environnemental des consommateurs de vin.

Lieu d’inspiration et de ressources pour les pratiques écologiques quotidiennes des citoyen·ne·s autant que des professionnel·le·s de la restauration, le bar de la Buvette du Climat est également un espace de convivialité, de découvertes et de célébration.

La programmation culturelle et alimentaire

La programmation culturelle et alimentaire de la Buvette du Climat est gratuite, inclusive, festive. Elle donne la parole à des collectifs, des artistes, des associations engagées dans la lutte contre le dérèglement climatique et ses enjeux sociaux, et appréhende ces questions à travers différents formats : concert, exposition, stand up, théâtre, projection, débat, atelier.

Ouverte, participative et pluridisciplinaire, la programmation de la Buvette se construit avec celles et ceux qui la vivent.

Le bénévolat

La Buvette du Climat vit grâce à l’implication de toutes et tous. Partagez avec nous ce qui fait la Buvette et ce qui nous lie :

Derrière le bar : S’impliquer au bar de la Buvette en appui aux équipes en place, pas d’expérience requise.

Aux fourneaux : Aide à la préparation de repas pour les maraudes les jeudis soir sur la Place Baudoyer, en partenariat avec le Souci des Nôtres.

Médiation culturelle : À l’occasion des temps forts de la programmation, aide au montage des expositions, accueil des publics et médiation, prise de vues (photo & vidéo)

Chantiers : Yes We Camp organise ponctuellement des chantiers participatifs pour entretenir les espaces de la Buvette (ponçage, montage, rangement, réparations).

S’engager en tant que bénévole à la Buvette : buvetteduclimat@yeswecamp.org

La Buvette du Climat, pilotée par l’association Yes We Camp, s’affirme comme une adresse conviviale et cultive les valeurs de vivre ensemble, au cœur de l’Académie du Climat.

Du mercredi 01 avril 2026 au mardi 01 avril 2031 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 23h00

gratuit

place Baudoyer, Paris 4e

Métro : Hôtel de Ville, Saint-Paul

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Horaires

­

11h – 23h,

Du mercredi au samedi

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T14:00:00+02:00

fin : 2031-03-30T00:00:00+01:00

Date(s) : 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Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



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