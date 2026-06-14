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La cabane des grandes histoires (4-8 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris

La cabane des grandes histoires (4-8 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris

La cabane des grandes histoires (4-8 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Virginia Woolf

Adresse : 4 rue Germaine Krull

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 décembre 2026

Tarif : <p>entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

Un rendez-vous pour éveiller l’imaginaire des plus grands, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. A partager avec parents, grands-parents, voisin.es, copain.ines…

Samedi 19 septembre 2026 à 10h30

Où ? Cabane à contes (niveau +1)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 17 octobre 2026 à 10h30

Où ? Cabane à contes (niveau +1)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 21 novembre 2026 à 10h30

Où ? Cabane à contes (niveau +1)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Samedi 19 décembre 2026 à 10h30

Où ? Cabane à contes (niveau +1)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Un samedi par mois, la cabane ouvre ses portes aux enfants de 4 à 8 ans pour une heure du conte pleine de magie et de découvertes.
Des histoires pour rire, trembler, vivre des aventures…. Embarquement pour voyager en douceur un samedi par mois
Le samedi 19 décembre 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 21 novembre 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h30 à 11h15
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit

entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:30:00+02:00
fin : 2026-12-19T12:15:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T11:15:00+02:00;2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T11:15:00+02:00;2026-11-21T10:30:00+02:00_2026-11-21T11:15:00+02:00;2026-12-19T10:30:00+02:00_2026-12-19T11:15:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull  75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR


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