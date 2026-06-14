La cabane des petites histoires (0-3 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris
La cabane des petites histoires (0-3 ans) Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 12 septembre 2026.
Un rendez-vous pour éveiller les plus petits, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. A partager avec parents, grands-parents, voisin.es, copain.ines…
Samedi 12 septembre 2026 à 10h30
Où ? Cabane à contes (niveau +1)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Samedi 10 octobre 2026 à 10h30
Où ? Cabane à contes (niveau +1)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Samedi 14 novembre 2026 à 10h30
Où ? Cabane à contes (niveau +1)
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Un samedi par mois, la cabane à contes s’anime pour les tout-petits ! Un temps pour les bébés lecteurs au rythme d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts mais aussi de livres à regarder et à toucher.
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h30 à 11h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 10h30 à 11h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit
entrée libre dans la limite des places disponibles
Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:30:00+02:00
fin : 2026-11-14T12:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T11:00:00+02:00;2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T11:00:00+02:00;2026-11-14T10:30:00+02:00_2026-11-14T11:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33144081271 mediatheque.virginia.Woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR
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