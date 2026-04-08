LA CALE LE RENDEZ-VOUS DES PRODUCTEURS LOCAUX Mayenne
LA CALE LE RENDEZ-VOUS DES PRODUCTEURS LOCAUX Mayenne jeudi 2 juillet 2026.
Mayenne
LA CALE LE RENDEZ-VOUS DES PRODUCTEURS LOCAUX
Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Venez découvrir les produits locaux mayennais tous les jeudis de 17h30 à 19h00
Les agriculteurs de l’AMAP De La Bouche aux Oreilles déplacent leur marché sur la cale tout l’été (du côté des arbres).
Venez découvrir les bons produits mayennais et faites le plein de saveurs locales ! .
Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 30 93 75 98
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English :
Come and discover local products from Mayenne every Thursday from 5:30 to 7:00 p.m
L’événement LA CALE LE RENDEZ-VOUS DES PRODUCTEURS LOCAUX Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Mayenne Co
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