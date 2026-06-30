Mayenne

LA CALE NOMADE GUINGUETTE MOBILE

Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Nomade La Guinguette Mobile s’installe sur la Cale, un bar-restaurant musical itinérant.

La Nomade Guinguette Mobile sera de retour pour animer cette belle soirée estivale et vous accueillir dans une ambiance chaleureuse. .

Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nomade La Guinguette Mobile is setting up shop at La Cale, a traveling bar-restaurant with live music.

L’événement LA CALE NOMADE GUINGUETTE MOBILE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne