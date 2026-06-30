LA CALE NOMADE GUINGUETTE MOBILE Mayenne
LA CALE NOMADE GUINGUETTE MOBILE Mayenne jeudi 13 août 2026.
Mayenne
LA CALE NOMADE GUINGUETTE MOBILE
Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Nomade La Guinguette Mobile s’installe sur la Cale, un bar-restaurant musical itinérant.
La Nomade Guinguette Mobile sera de retour pour animer cette belle soirée estivale et vous accueillir dans une ambiance chaleureuse. .
Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21
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English :
Nomade La Guinguette Mobile is setting up shop at La Cale, a traveling bar-restaurant with live music.
L’événement LA CALE NOMADE GUINGUETTE MOBILE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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