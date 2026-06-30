UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

LA CALE NOMADE GUINGUETTE MOBILE Mayenne

LA CALE NOMADE GUINGUETTE MOBILE Mayenne jeudi 13 août 2026.

Adresse
Quai de Waiblingen
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Mayenne

LA CALE NOMADE GUINGUETTE MOBILE

Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Nomade La Guinguette Mobile s’installe sur la Cale, un bar-restaurant musical itinérant.
La Nomade Guinguette Mobile sera de retour pour animer cette belle soirée estivale et vous accueillir dans une ambiance chaleureuse.   .

Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nomade La Guinguette Mobile is setting up shop at La Cale, a traveling bar-restaurant with live music.

L’événement LA CALE NOMADE GUINGUETTE MOBILE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne

À voir aussi à Mayenne (Mayenne)