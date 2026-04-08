Mayenne

LA CALE SOIREE MUSICALE

Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Les soirées de La Cale ce sont des concerts, un cinéma en plein air, un bar et de la petite restauration.

18h30 | Animation musicale

Profitez d’une ambiance musicale avant les concerts

20h30 Nothing Hill Duo | Pop / Soul / Disco

Yacine et son complice composent Nothing Hill Duo. Dua Lipa, Amy Winehouse, ABBA, Stevie Wonder, Clara Luciani un répertoire éclectique porté avec une énergie communicative.

21h30 Spark | Pop / Rock

Pink, Muse, Amy Winehouse, Red Hot Chili Peppers, Téléphone, Metallica… Polyvalents, ils savent exactement comment faire chanter et danser une foule.

23h00 Admirez le feu d’artifice depuis La Cale

Le bar de La Cale est ouvert les soirs de concerts de 18h à 22h. .

Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

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English :

The evenings at La Cale include concerts, an open-air cinema, a bar and a snack bar.

L’événement LA CALE SOIREE MUSICALE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne